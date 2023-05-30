Тарасова и Морозов рассказали, как их мотивируют тренировки в группе Тутберидзе

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, как изменился для них подход к тренировкам после перехода в группу Этери Тутберидзе.

Тарасова и Морозов перешли в «Хрустальный» перед сезоном-2021/2022.

«Подход прям кардинально не изменился. Нам дали лёд, команду, которая с нами работает, начиная от врачей, массажистов и заканчивая тренерским штабом. Дальше оставалось только трудиться», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Поменялся режим и количество тренировок. В команде Этери Георгиевны все работают на максимальный результат, это даёт больше мотивации и желания работать», — сказала Тарасова.

Полное интервью с Евгений Тарасовой и Владимиром Морозовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 31 мая, в 8:00 мск.