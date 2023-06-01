Хазе и Володин встали в пару. Россиянин будет выступать за Германию

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе будет выступать в паре с российским спортсменом Никитой Володиным, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания Германия (DEU).
23-летний Володин получил разрешение на переход от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), после чего подал заявку в Международный союз конькобежцев (ISU). Пара Хазе и Володина сможет начать выступать под немецким флагом с 23 июня текущего года.
Напомним, ранее Хазе выступала в паре с Ноланом Зегертом. Вместе фигуристы заняли пятое место на чемпионате мира, который прошёл в 2022 году. Зегерт на данный момент завершил профессиональную карьеру и работает тренером. Володин ранее катался в паре с Алиной Устимкиной и стал бронзовым призёром юношеских Олимпийских игр 2016 года.
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