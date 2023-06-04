Источник: ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину сменить спортивное гражданство

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, получили от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешение на смену спортивного гражданства, сообщает The Skating Lesson.

Напомним, в последние месяцы активно появлялись слухи о намерении Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство. В частности, СМИ сообщали об их контактах с федерациями фигурного катания США, Израиля и Грузии. В качестве основной причины данного намерения фигуристов назывался запрет для российских спортсменов на участие в международных соревнованиях.

Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в нынешнем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.