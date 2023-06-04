«Пока все в недоумении». Масленникова — о теме «Хиты 80-х» для ритм-танца

Тренер по танцам на льду, хореограф, постановщик ледовых шоу Ильи Авербуха Елена Масленникова высказалась о выборе темы «Хиты 80-х» для постановки ритм-танца.
«Вот сейчас на следующий сезон ISU выбрали тему «Хиты 80-х» на ритм-танец. Понятно, они хотят, чтобы чистая танцевальность не уходила. Образность и драматичность, которые привнесла русская школа, для них чужды. Только единицы в это погружаются, и то это делали наши тренеры-эмигранты. В ISU говорят, что им хочется, чтобы зрители, которые будут смотреть ритм-танец, танцевали вместе с фигуристами. Ну хорошо, отлично. Но получается, что все будут просто дрыгаться под хиты 80-х. Сначала они написали, что нельзя даже каверы брать. Но сейчас вышло коммюнике, где написано, что разрешены каверы. В этом тоже есть опасность, потому что каверы уводят ту музыку, которая была, в современность. И тогда задача, которую они ставят, не будет выполнена. Поэтому я не знаю, как люди будут интерпретировать эту тему. Пока все в недоумении, но как-то мы всё сделаем. Все талантливые, опытные, в общем, справимся.
Когда мы все придём на прокаты, то и посмотрим, кто там что наваял. Если брать 80-е и брать непопулярную музыку… Она мало того, что просто ритмичная и ни о чём, так ещё и неизвестная. Поэтому лучше брать действительно хиты 80-х, под которые хочется двигаться»,— сказала Масленникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Еленой Масленниковой выйдет завтра, 5 июня, в 8:00 на «Чемпионате».
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