Масленникова: с фигуристами, которые прошли школу «ЛП», в спектаклях прекрасно работать

Тренер по танцам на льду, хореограф, постановщик ледовых шоу Ильи Авербуха Елена Масленникова высказалась, почему фигуристам стоит принимать участие в «Ледниковом периоде».
«Во-первых, за счёт того, что фигуристы должны выйти из зоны комфорта и понять, что рядом с тобой находится человек, который не умеет кататься, и тебе нужно приложить большие усилия, чтобы этот человек делал с тобой одну и ту же работу. Это очень развивает фигуристов, потому что они становятся тренерами. Они анализируют движения, которые делают, чтобы научить партнёра, ищут приёмы, при помощи которых можно научить неумеющего человека.
А, во-вторых, у нас каждый номер — это история, где нужно всё актерски воплотить. Они многие этого изначально не могут, либо могут в очень маленькой степени. И вдруг им начинают это объяснять актёры. Они тоже какие-то вещи им показывают, объясняют, и открываются эти новые миры. Мы с Ильёй всегда стараемся, чтобы была история, в которой нужно раскрыть какую-то эмоцию, какое-то поведение. И очень часто такое, которое не принято в фигурном катании, что-то ближе к жизни. Конечно, с фигуристами, которые прошли эту школу, в спектаклях вообще прекрасно работать, потому что они уже набрали в себя эту органику актёрскую, понимание, степень эмоциональной выразительности. Это, конечно, просто клад. И они обычно потом не возвращаются в спорт », — сказала Масленникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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