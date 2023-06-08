«С ногами проще, чем с руками». Врач рассказал о подготовке Костомарова к протезированию

Спортивный врач Андрей Звонков рассказал о подготовке олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова к протезированию. Врач подчеркнул, что процедура протезирования ног легче протезирования рук.

«Такие операции никакой сложности из себя не представляют. Просто для протеза нужно место. Протез — это же целая конструкция, в которой надо разместить источники питания, всю электронику и механику. На моей практике в Институте травматологии у нас лежал парень, которому отрезали руку до основания большого пальца, пришлось убрать у него ещё 10 сантиметров предплечья для того, чтобы было можно посадить биопротез.

То есть должна быть определённая длина культи для того, чтобы протез подходил по размеру — был не слишком длинный, сидел нормально, мог работать и имел место для всех необходимых компонентов. Надо укоротить предплечье и ждать, пока заживут раны, которые, естественно, образуются. У каждого человека свои параметры. На это может уйти месяц, а может, хватит двух-трёх недель. Это ведь не пластмасса, а живое тело.

С ногами проще, чем с руками. После протезирования первым делом Роману предстоит думать не о ледовой площадке, а научиться ходить, научиться есть, жену обнимать, что-то в руках держать и прочее. Всё-таки это не руки, а клешни, металл. Пока он привыкнет ко всем этим движениям», — приводит слова Звонкова MSK1.