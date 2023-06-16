В Татарстане может появиться школа фигурного катания Алины Загитовой

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня, 16 июня, провёл встречу с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках переговоров обсуждался проект открытия в Татарстане школы фигурного катания под руководством спортсменки.

«Вы хороший пример для нашей молодёжи. В республике уже есть опыт создания спортивных школ по разным направлениям. Мы готовы распространить его и на другие виды спорта, в том числе на фигурное катание», — приводит слова Минниханова сайт республики.

Сообщается, что Алина Загитова в ближайшее время посетит Казань для дальнейшей разработки проекта открытия спортивного центра в Татарстане.