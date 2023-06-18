Гончаренко — о переходе Ефимовой: в этом нет никакого криминала

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала третью смену спортивного гражданства бывшей российской фигуристкой Алисой Ефимовой, которая сегодня, 18 июня, сообщила о переходе в сборную США.

«Эти перемещения зависят от того, что она меняет партнёра. В этом нет никакого криминала. Парное катание — вид спорта, где выступают два человека, ради этого и совершаются эти перемещения и телодвижения. Очень сложно подобрать партнёра, с которым добьёшься успеха. Спортсмен хочет соревноваться и выступать, не вижу в этом ничего страшного. Это непросто и тяжело, но все эти перелёты и перемещения — ради спорта и результата. Если партнёр есть там, она туда и едет.

В России, конечно, можно найти себе партнёра. Страна большая, школ много — гораздо больше, чем в Германии или Финляндии. Но это всё индивидуально. Фигуристов много, а тот, который нужен, нашёлся в США. Это очень сложно для неё самой, но есть желание продолжать. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».