Гончаренко — о переходе Ефимовой: в этом нет никакого криминала

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала третью смену спортивного гражданства бывшей российской фигуристкой Алисой Ефимовой, которая сегодня, 18 июня, сообщила о переходе в сборную США.
«Эти перемещения зависят от того, что она меняет партнёра. В этом нет никакого криминала. Парное катание — вид спорта, где выступают два человека, ради этого и совершаются эти перемещения и телодвижения. Очень сложно подобрать партнёра, с которым добьёшься успеха. Спортсмен хочет соревноваться и выступать, не вижу в этом ничего страшного. Это непросто и тяжело, но все эти перелёты и перемещения — ради спорта и результата. Если партнёр есть там, она туда и едет.
В России, конечно, можно найти себе партнёра. Страна большая, школ много — гораздо больше, чем в Германии или Финляндии. Но это всё индивидуально. Фигуристов много, а тот, который нужен, нашёлся в США. Это очень сложно для неё самой, но есть желание продолжать. Посмотрим, чем это закончится», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».
- 18 июня 2023
-
23:40
-
23:39
-
16:12
-
13:42
-
11:26
-
10:10
- 17 июня 2023
-
18:27
-
12:42
- 16 июня 2023
-
22:58
-
20:17
-
19:45
-
19:24
-
19:11
-
18:47
-
15:32
-
13:34
-
13:09
- 15 июня 2023
-
21:27
-
19:03
-
13:04
-
12:40
- 14 июня 2023
-
22:42
-
19:37
-
19:12
-
18:47
-
15:45
-
14:26
-
10:55
-
10:38
- 13 июня 2023
-
21:48
-
21:26
-
20:55
-
19:07
-
18:03
-
14:55