Спортивный арбитражный суд назначил даты слушания по допинг-делу Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявил даты слушания по делу чемпионки Европы – 2022, российской фигуристки Камилы Валиевой. Заседания пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).
В опубликованном пресс-релизе CAS отмечается, что на слушаниях, возможно, будут участвовать некоторые фигуранты дела в видеоформате. Организация уточняет, что на данный момент невозможно установить точные сроки, когда будет вынесено окончательное решение по делу. По согласию сторон о продлении установленных сроков, сейчас продолжается обмен письменными заявлениями, он будет завершён до начала слушаний в сентябре.
Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования были известны после командного турнира Олимпиады 2022 года. В январе в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) не обнаружили вины и халатности в нарушении Валиевой антидопинговых правил и решили аннулировать только её результат на момент взятия пробы, то есть лишили золота чемпионата страны. На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство.
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