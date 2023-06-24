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Американский фигурист призвал МОК, РУСАДА и ВАДА обеспечить надлежащий исход дела Валиевой

Американский фигурист призвал МОК, РУСАДА и ВАДА обеспечить надлежащий исход дела Валиевой
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Американский фигурист Винсент Чжоу высказался о затянувшимся расследовании дела Камилы Валиевой, из-за чего медали командного турнира Олимпийских игр – 2022 не вручены уже 500 дней.

«Прошло 500 дней с тех пор, как должна была состояться церемония награждения командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года, а мы все еще ждем. То, что должно было стать черно-белым делом о спортивной справедливости и честной конкуренции, превратилось в сложное судебное дело, которое тянется слишком долго, и мы, чистые спортсмены, расплачиваемся за это. Мы хотим прозрачности, подотчетности и целостности системы, которая должна поддерживать принципы, на которых были основаны Олимпийские игры.

Я призываю МОК, РУСАДА и ВАДА сделать все, что в их законных силах, чтобы обеспечить надлежащий исход слушаний CAS 26-29 сентября. Я также призываю ISU, фигуристов Японии и Канады вместе с нами занять публичную позицию в защиту чистого спорта и справедливого исхода, чтобы чистые спортсмены не несли наказания за проступки спортсменов, употребляющих допинг.

Фото: Личный архив Винсента Чжоу

Чтобы отметить этот 500-дневный юбилей и привлечь внимание к этой ситуации, мы, участники командных соревнований, передали пустые коробки от наших медалей Олимпийскому и Паралимпийскому музею США в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, для специальной экспозиции», — написал Чжоу в соцсетях.

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