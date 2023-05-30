Бывший врач Тутберидзе отказался от ответственности по делу Валиевой. Что произошло?

Дело Камилы Валиевой, которую обвиняют в применении допинга, становится сложнее с каждым днём, ведь в нём постепенно увеличивается количество участников. До недавнего времени основное внимание привлекали фигуристка и её тренер Этери Тутберидзе, а теперь громко о себе заявил бывший врач «Хрустального» Филипп Шветский. Стало известно, что специалист подал в суд на журналистов, заподозривших его в причастности к допинг-делу Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Шветский молчать не стал и решил защитить свою репутацию, которая уже однажды была испорчена другим допинговым скандалом с его участием. Филипп был виновен, а что же сейчас?

Врач подал в суд из-за обвинений в использовании допинга

Громкое дело Камилы Валиевой серьёзно повлияло не только на саму фигуристку, но и на её ближайшее окружение. Коллеги спортсменки по сборной России до сих пор не могут получить золотые медали за командный турнир, которые были заработаны тяжёлым трудом, а Этери Тутберидзе вынуждена восстанавливать репутацию, на которую была брошена тень зарубежными чиновниками и журналистами. В таком же положении оказался и врач, до недавнего времени работавший с фигуристкой и её тренерским штабом.

Филиппа Шветского неизбежно обвинили в намеренном использовании допинга для улучшения спортивных показателей своей подопечной. Однако специалист не стал молчать и опроверг все слухи, а затем подал в суд на недобросовестных представителей СМИ. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был предъявлен изданию «Угол зрения» за публикацию от 10 февраля 2022 года с заголовком «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой».

«Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют «Доктор Допинг», тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта. В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им, а также взыскать с издания компенсацию в размере один рубль», — сказал Шветский ТАСС.

Филипп Шветский Фото: РИА Новости

Шветский прекратил работу с Тутберидзе после скандала

В карьере Филиппа Шветского уже был эпизод, когда его признали виновным в нарушении антидопинговых правил. В 2007 году шестеро российских гребцов были дисквалифицированы из-за действий специалиста, который на тот момент занимал должность врача сборной России по академической гребле. Он взял вину на себя и признался во введении спортсменам разрешённых препаратов нелегальным способом — внутривенно. Спустя время Шветский объяснил ту ситуацию.

«Вокруг этой истории, полной трагизма, конечно же, много сплетен и тайн. Но в действительности руководство федерации, Министерства спорта и ВНИИФКа в течение года боролись за судьбы спортсменов. К сожалению, единственным возможным выходом было взятие на себя всей вины врачом сборной команды — с последующим снижением срока дисквалификации спортсменов с четырёх до двух лет», — говорил Филипп «Спорт-экспрессу».

Специалист был дисквалифицирован, но в 2010 году Федерация гребного спорта России снизила срок его отстранения. Впоследствии врач сменил дисциплину и работал с фигуристками на законных основаниях. Однако после скандала на Олимпиаде в Пекине Шветский снова понёс потери и прекратил сотрудничество с «Хрустальным».

«Да, сейчас я не работаю на льду, где тренируется группа Этери Георгиевны, наша работа была рассчитана на срок подготовки к Олимпиаде. Но я хочу подчеркнуть, что я был и остаюсь врачом сборной России, врачом Федерального медико-биологического агентства. И считаю своим долгом работать в интересах российского спорта и российских спортсменов — это моя профессиональная обязанность», — заявил он.

«Дедушкин сок» или антироссийская диверсия?

Судя по всему, винить Шветского в случившемся и правда рано — Филипп поступил верно, решив отстоять свою профессиональную честь. Однако вопрос, кто же ответственен за положительную допинг-пробу Камилы Валиевой, до сих пор открыт. Ответ на него волнует не только поклонников фигуристки, но и спортивных чиновников — как российских, так и иностранных.

Пока существует три наиболее популярные версии, если исключить из списка пункт с «подозрительным врачом Тутберидзе»:

1) Допинг попал в организм Валиевой от кого-то из ближайшего окружения, кто мог принимать комплекс, в который входил триметазидин. Именно эту версию представила команда фигуристки в CAS во время Олимпиады. Более вероятно, что родственником, который невольно подставил Камилу, был её дедушка, который принимает препараты для лечения болезни сердца, в которых есть запрещённое вещество.

2) Представители антидопинговых служб допустили преступную халатность, перепутав или испортив пробирки с анализами. Подобная версия тоже имеет право на существование, ведь существуют хронологические пробелы в работе специалистов.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

3) Основные соперники нашей сборной замыслили антироссийскую диверсию. Правда, доказательной базы в этой версии нет абсолютно — лишь тот факт, что допинговый скандал с Валиевой очень на руку, например, американской команде, которая теперь претендует на золото олимпийского командника. К слову, о саботаже говорил и Филипп Шветский:

«Гипотетически диверсия возможна. В связи с ковидом спортсмены длительное время находились на карантине, в специально организованном «пузыре» — и на сборах, и на тренировках, и на соревнованиях. Кто-то со стороны проникнуть «за кулисы» не мог. А осуществить диверсию, подсыпать или подмешать нечто реально лишь в раздевалке, туалете — там нет видеонаблюдения.

Такого «пузыря» не было только во время чемпионата России в Петербурге. Как раз допинг-проба с этого соревнования и оказалась положительной. Подчёркиваю, я ничего не утверждаю, просто пытаюсь анализировать», — отметил специалист.

Врач описал свои измышления Федеральной службе по обороту наркотиков и даже написал письмо в Следственный комитет, надеясь на справедливое расследование по делу Валиевой. С учётом того, что оно до сих пор ведётся, а Шветский не понёс никаких наказаний, предположение издания «Угол зрения» оказалось беспочвенным. Остаётся лишь ждать, когда вскроется истинная причина происходящего, и надеяться, что последствия для Камилы и её команды будут минимальными.