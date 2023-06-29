Корейский фигурист Джун Хван Ча прекратил сотрудничество с Брайаном Орсером
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Известный канадский тренер Брайан Орсер сообщил о прекращении сотрудничества с 21-летним южнокорейским фигуристом Джун Хван Ча, выступающим в мужском одиночном катании.
«Он позвонил мне и сказал, что хочет расторгнуть соглашение. Это произошло до прихода Юдзуру Ханю», — приводит слова Орсера Trendbiz.
Напомним, корейский фигурист работал под руководством Орсера с сезона-2015/2016. В прошлом сезоне Джун Хван Ча стал серебряным призёром чемпионата мира в Сайтаме (Япония). Ожидается, что основным тренером фигуриста станет корейская специалистка Чхи Хен Чжун, которая уже работала со спортсменом.
В 2022 году Джун Хван Ча стал победителем чемпионата четырёх континентов, который проходил в Таллине (Эстония).
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