Фигурист Ковалёв рассказал об особенностях ОФП одиночников

Призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров, призёр этапа Гран-при России Артём Ковалёв раскрыл особенности общей физической подготовки фигуристов, выступающих в одиночном катании.

«В чём отличия ОФП у одиночников? Расскажу, как это происходит в нашей группе. Мы делаем чуть-чуть больше, чем девушки, — берём бóльшие веса, бежим дольше либо на бóльшие расстояния, работаем в масках, с грифами, занимаемся на специальных тренажёрах. Например, это может быть гребля или мы толкаем тяжёлые плиты. Работаем на закрепление мышечного каркаса, чтобы во время исполнения четверного или любого другого прыжка можно было себя удержать и быть спокойным за то, что твоё тело выдержит эту нагрузку», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.