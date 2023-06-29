«Приходят с вывернутыми лопатками поголовно». Фигуристы терпят адские тренировки в зале

Можно ли быть успешными на льду без ОФП? Как тренируются в зале спортсмены из разных видов? Рассказываем в спецпроекте «Анатомия фигурки».

Из чего состоит подготовка фигуриста к сезону? Это накатывание программ, отработка хореографии на полу и на льду, изучение новых прыжков, работа над передачей образа… Перечислять можно долго. А что насчёт бега, отжиманий и тяжёлой работы в тренажёрном зале?

От группы к группе подход разнится, но сейчас всё больше тренеров начинают привлекать к сотрудничеству специалистов по ОФП – общей физической подготовке.

Уже не один сезон в петербургской академии фигурного катания работает тренер Ольга Белкина, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике и участница Олимпиады-2012 в Лондоне. Ольга работает с представителями одиночного катания (группой Кирилла Давыденко), парниками группы Великовых и командой по синхронному катанию «Парадиз».

Чтобы чуть шире взглянуть на ОФП в фигурном катании, мы опросили и спортсменов из разных видов. Помогать нам в этом выпуске будут одиночник Артём Ковалёв и представительница танцев на льду Екатерина Миронова.

Можно ли быть успешным фигуристом без ОФП? В чём различия подготовки у представителей одиночного, парного катания, танцев на льду? Рассказываем в спецпроекте «Анатомия фигурки».

Ольга Белкина с командой «Парадиз» на сборах в Марий Эл Фото: из личного архива Ольги Белкиной

Как ОФП помогает фигуристам и чем эти тренировки отличаются от СФП?

Общая физическая подготовка на то и общая, что помогает развивать спортсмена с разных сторон и приобретать качества, необходимые каждому фигуристу – выносливость, силу, скорость, подвижность. Благодаря тому, что спортсмены закачивают тело и укрепляют мышцы на ОФП, удаётся снизить риск травм.

Ольга Белкина МСМК по лёгкой атлетике, тренер по ОФП в Академии фигурного катания «Мы не занимаемся культуристикой, мы занимаемся общей физической подготовкой, укрепляем мышцы и связки, прокачиваем всё тело. Это даёт некий гандикап для того, чтобы спортсмен был более подготовлен к каким-то рискам, «перетрену» на льду, соревновательным нагрузкам, которые не сопоставимы ни с какой тренировкой. В крайних случаях ты должен быть максимально мобилизован, а откуда черпать эти ресурсы? В том числе и из хорошей базы ОФП».

Специальная физическая подготовка фигуристов – это тренировки, которые помогают подготовить спортсмена к выполнению конкретных элементов на льду. Например, это подводящие упражнения к прыжкам, отработка вращений на спиннерах.

Тренировки по ОФП обязательны для фигуристов или нет? Можно ли быть успешными без них?

В разных тренерских группах – разные подходы. Кто-то считает, что льда, подводящих упражнений и хореографии достаточно для того, чтобы хорошо подготовиться к сезону, а кто-то за ОФП всеми руками и ногами. Мы спросили у Ольги Белкиной, действительно ли можно готовиться к сезону без ОФП, заменяя это, к примеру, танцклассами?

Ольга Белкина МСМК по лёгкой атлетике, тренер по ОФП в Академии фигурного катания «Буду отталкиваться от своей практики. Могу сказать, что такие фигуристы, конечно же, есть, и, в принципе, по тому, как они выступают, можно сказать, что да. Но это напрямую зависит от самого фигуриста, от его здоровья, физической формы и данных. Бесспорно, от работы тренера и хореографа. Даже среди наших спортсменов самого высокого уровня такие примеры есть».

Почему же тогда один спортсмен может готовиться без ОФП, а другой – нет? Всё дело в индивидуальных особенностях организма, а также в загруженности вне тренировочного процесса. На высоком уровне подобные примеры – это всё-таки исключения.

Подобный подход был реализован в группе Этери Тутберидзе: хореограф Алексей Железняков высказывал мнение, что все те же качества, что развивают на ОФП, можно развить также и на занятиях по хореографии. По словам тренера по ОФП «Ангелов Плющенко» Ерема Газазяна, подобного мнения придерживался и Сергей Розанов.

Но не так давно подход в «Хрустальном» поменялся. «Насколько мне известно, с недавних пор Этери Георгиевна изменила мнение по части необходимости ОФП. И сейчас, как я слышал, ей требуются специалисты в этой области», – рассказал Газазян в интервью «РИА Новости» в мае 2023 года.

В группе Александра Волкова уже давно уделяется большое внимание общей физической подготовке. Как рассказал «Чемпионату» Артём Ковалёв, эти тренировки проходят в течение всего межсезонья и также на протяжении сезона – в пяти из шести тренировочных дней на неделе проводятся занятия по ОФП.

Артём Ковалёв фигурист «Может ли одиночник готовиться к сезону без ОФП? Я считаю, что нет. Должно работать всё в совокупности — ОФП, СФП, хореография, танцы, ледовые тренировки, растяжка, бег. Всё должно быть в комплексе — если чего-то из этого нет, то результата не будет. Все эти занятия дополняют друг друга — что-то даёт силу, что-то даёт пластику, что-то — выносливость. На ледовых тренировках мы совершенствуем своё мастерство, на растяжке после тренировки расслабляем мышцы».

Круглогодичны занятия и в танцевальной группе Елены Соколовой. Казалось бы, танцоры – это именно те фигуристы, которые бóльшую часть тренировочного процесса проводят на льду, оттачивая скольжение, а также развивают пластику на хореографии. Но нет, занятия по ОФП есть и у танцоров, причём регулярные.

Екатерина Миронова фигуристка «ОФП формирует базу, которую нужно поддерживать. Сила, выносливость, координация, понимание, как работают мышцы и тело в пространстве, закладываются через регулярные занятия ОФП. Хореография тоже помогает приобрести все вышеперечисленные навыки, но до банального – мышцам и мозгу нужно разнообразие, результаты будут быстрее и качественнее».

Разным фигуристам – разная ОФП: как сделать парника сильным, а одиночника — ловким?

От чего зависит содержание тренировок по ОФП? В дело вмешивается огромное количество факторов: это и возраст спортсмена, и уровень его подготовки, и даже вид фигурного катания.

Ольга Белкина МСМК по лёгкой атлетике, тренер по ОФП в Академии фигурного катания «Я работаю со спортсменами всех возрастов – и с начинающими фигуристами, и со спортсменами сборной страны. Поэтому, конечно, не для всех фигуристов тренировки одинаковые. Есть некий план-костяк, но он различается в зависимости от возраста, предыдущих травм, от уровня спортсмена, от задач на сезон, от количества тренировок в неделю. Мы учитываем особенности и одиночного, и парного, и синхронного катания. В синхронном и парном катании, например, очень нужны хваты, поддержки; в одиночном, наоборот, рукам можно меньшее внимание уделять. Со стороны кажется, что у парников и синхронисток это всё не так тяжело выглядит, но они ко мне потом приходят с вывернутыми лопатками поголовно».

Есть ли какой-то вектор у занятий ОФП? Со стороны может показаться, что фигуристам необходимо много бегать, чтобы развивать выносливость – очень много сил тратится, к примеру, на произвольную программу. Но важно всё в комплексе: в том числе и силовые тренировки на все группы мышц, которые укрепляют тело. Как отмечает Ольга, если фигурист за время отпуска приобрёл некоторый лишний вес, то уделяется внимание кроссу, но не очень длительному, с сохранением определённого пульса и темпа.

Ольга также рассказала, что тренировки бывают очень разными, поскольку для фигурного катания нужно множество разных физических качеств – не только сила мышц или выносливость. Развиваться нужно со всех сторон, именно в этом залог успешного выступления.

В группе Волкова, помимо укрепляющих занятий и работы над выносливостью, ведётся работа ещё и над резкостью. В одиночном катании различие не такое большое – юноши выполняют чуть больший объём работы по сравнению с одиночницами.

Артём Ковалёв фигурист «В чём отличия ОФП у одиночников? Расскажу, как это происходит в нашей группе. Мы делаем чуть-чуть больше, чем девушки — берём бóльшие веса, бежим дольше либо на бóльшие расстояния, работаем в масках, с грифами, занимаемся на специальных тренажёрах. Например, это может быть гребля или мы толкаем тяжёлые плиты. Работаем на закрепление мышечного каркаса, чтобы во время исполнения четверного или любого другого прыжка можно было себя удержать и быть спокойным за то, что твоё тело выдержит эту нагрузку».

В танцах на льду тоже без ОФП никак, и основной упор, как отмечает Екатерина Миронова, идёт на одно важное для фигуристов качество.

Екатерина Миронова фигуристка «Для меня всегда было важно создавать баланс между всеми нарабатываемыми качествами, но, конечно, у фигуристов большой упор идёт именно на выносливость. Без неё сила никому будет не нужна, это специфика фигурного катания».

Что происходит на специальных ОФП-сборах?

В некоторых группах проводят отдельные «сухие» сборы в межсезонье, где спортсмены занимаются исключительно общей физической подготовкой. Никаких коньков – только кроссовки, стадион или зал. Длятся такие выезды около двух недель, в первой половине июня на такие сборы съездила группа Кирилла Давыденко вместе с тренером Ольгой Белкиной.

Ольга Белкина МСМК по лёгкой атлетике, тренер по ОФП в Академии фигурного катания «Могу говорить за свою работу – это две тренировки, которые длятся примерно 1 час 15 минут – 1 час 30 минут. Примерный распорядок дня – зарядка примерно на полчаса до завтрака, потом взвешивание, затем завтрак, тренировка, обед, сон, тренировка, ужин. Вот такой примерно распорядок дня. Занимаемся развитием всех граней, возвращаем спортсменов к жизни, потому что, как правило, ОФП-сборы проходят после отдыха. Так что нужно собрать, настроить спортсменов на труд. Это сложно, особенно когда находишься где-нибудь в тёплых краях. Поэтому занимаемся выносливостью, укреплением мышц, координацией, взрывной силой – всем, что нужно фигуристу».

Обязательны ли такие сборы, на которых фигурист забывает про коньки и работу на льду? Они проходят не во всех группах, где-то ледовые тренировки комбинируются с занятиями ОФП. Занятия обычно тяжелее, чем по ходу сезона, поскольку закладывается фундамент для входа в сезон.

группа Кирилла Давыденко на ОФП-сборах в Сочи Фото: из личного архива Ольги Белкиной

А как вообще сами фигуристы относятся к ОФП?

Со стороны кажется, что занятия по ОФП чем-то похожи на физкультуру – это что-то муторное, монотонное, но необходимое. Терпеливо переноси трудности, и тогда на катке будет заниматься проще. В конце мы попросили фигуристов ответить на один вопрос: могут ли тренировки по ОФП быть интересными или же спортсмены просто терпят тяжёлые нагрузки ради успеха?

Артём Ковалёв фигурист «Тренировки по ОФП бывают интересными за счёт того, что каждый раз идут разнообразные упражнения. Какая-то база остаётся, но каждая тренировка проходит по-разному, с разными упражнениями, чтобы не надоедало, наш тренерский штаб выступает за такой подход. От этого заниматься интереснее. Лично у меня отношение к ОФП отличное, без этих тренировок не будет результата».