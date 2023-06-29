Ковалёв: может ли одиночник готовиться к сезону без ОФП? Я считаю, что нет

Призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров, призёр этапа Гран-при России Артём Ковалёв выразил мнение, что подготовка фигуристов к сезону невозможна без общей физической подготовки.

«Может ли одиночник готовиться к сезону без ОФП? Я считаю, что нет. Должно работать всё в совокупности — ОФП, СФП, хореография, танцы, ледовые тренировки, растяжка, бег. Всё должно быть в комплексе — если чего-то из этого нет, то результата не будет. Все эти занятия дополняют друг друга — что-то даёт силу, что-то даёт пластику, что-то — выносливость. На ледовых тренировках мы совершенствуем своё мастерство, на растяжке после тренировки расслабляем мышцы», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.