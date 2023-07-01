Азнавурян — о поединке с Загитовой: Алина нанесла четыре укола прям классно. Браво!

Двукратная олимпийская чемпионка шпажистка Карина Азнавурян прокомментировала выступление олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании российской фигуристки Алины Загитовой в выставочном матче по фехтованию. Фигуристка одержала победу со счётом 15:14.
«Талантливый человек талантлив во всём! Как человек, который первый раз в руки взял шпагу, Алина нанесла четыре укола прямо классно. Браво!» — передаёт слова Азнавурян корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Выставочный поединок между фигуристкой и шпажисткой прошёл сегодня, 1 июля, в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках».
Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.
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