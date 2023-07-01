Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала неожиданную победу в выставочном поединке по фехтованию над двукратной олимпийской чемпионкой шпажисткой Кариной Азнавурян.

Итоговый счёт поединка — 15:14 в пользу российской фигуристки. Выставочный поединок прошёл сегодня, 1 июля, в рамках 100-летия московского спорта в «Лужниках».

«С таким наставником было не трудно подготовиться! Была рада хорошо сегодня себя показать. В прошлом году я боксировала, и могу сказать, что фехтование намного сложнее в плане концентрации. Каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению, поэтому мне очень понравилось. Если тренироваться, всё возможно», — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.