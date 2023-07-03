Аршавин — Навке: мне нравится твой муж, первый. Со вторым пока не знаком
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Экс-футболист, ныне заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в проекте олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки интервью-шоу «Команда» поделился своим отношением к первому и второму мужьям знаменитой фигуристки.
«Мне нравится твой муж, первый. Со вторым пока не знаком», – сказал Аршавин в интервью-шоу.
Первым мужем Навки был заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин, затем у фигуристки завязался роман с пресс-секретарём президента Российской Федерации Дмитрием Песковым, и в 2015 году пара узаконила свои отношения, сыграв свадьбу.
Сейчас олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка является генеральным продюсером NAVKA SHOW.
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