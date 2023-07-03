Аршавин — Навке: мне нравится твой муж, первый. Со вторым пока не знаком

Экс-футболист, ныне заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в проекте олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки интервью-шоу «Команда» поделился своим отношением к первому и второму мужьям знаменитой фигуристки.

«Мне нравится твой муж, первый. Со вторым пока не знаком», – сказал Аршавин в интервью-шоу.

Первым мужем Навки был заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин, затем у фигуристки завязался роман с пресс-секретарём президента Российской Федерации Дмитрием Песковым, и в 2015 году пара узаконила свои отношения, сыграв свадьбу.

Сейчас олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка является генеральным продюсером NAVKA SHOW.