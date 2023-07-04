Бенуа Ришо поставил произвольную программу для Евгения Семененко на сезон-2023/2024

Французский хореограф Бенуа Ришо поставил произвольную программу для чемпиона России 2023 года в мужском одиночном катании Евгения Семененко на сезон-2023/2024. Об этом рассказал заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Ранее фигурист Евгений Семененко рассказывал, когда будет заниматься постановкой программ на следующий сезон. Также Евгений объяснял, что его больше всего радует во время выступлений в гастрольном туре шоу группы знаменитого наставника Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Семененко признался, что во время участия в шоу Тутберидзе его радовали полные залы во всех городах и популярность фигурного катания в России.