Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Михаил Коляда отправлен в резерв сборной Санкт-Петербурга по решению тренерского совета

Опубликован официальный состав сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию на сезон-2023/2024. Лидером в женском одиночном катании вновь является Елизавета Туктамышева, а вот фигурист-одиночник Михаил Коляда исключён из основы сборной и переведён в резерв по решению тренерского совета.

Основа. Мужчины от 15 лет и старше

Дмитрий Алиев (одиночное катание)

Александр Галлямов (парное катание)

Пётр Гуменник (одиночное катание)

Артур Даниелян (одиночное катание)

Дмитрий Козловский (парное катание)

Андрей Мозалёв (одиночное катание)

Евгений Семененко (одиночное катание)

Основа. Женщины от 15 лет и старше

Александра Бойкова (парное катание)

Анастасия Мишина (парное катание)

Елизавета Туктамышева (одиночное катание)