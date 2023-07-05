«Разум не преодолеет травму, если потерять веру». Сможет ли Костомаров вернуться на лёд?

В жизни олимпийского чемпиона Романа Костомарова — тяжелейший период: после пневмонии и последующих осложнений (некроза), лечащим врачам пришлось решиться на крайние меры. Фигурист потерял обе ноги ниже колена, также ампутация коснулась кистей рук.
Но Роман не унывает, с честью и оптимизмом проходя этапы протезирования. В соцсетях он показал, как тренируется на велотренажёре, затем — как выполняет различные упражнения для восстановления.
«Ох уж непросто это всё… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», — написал Костомаров.
Коллеги Романа, Илья Авербух и Максим Траньков, высказали осторожную уверенность, что он даже сможет вернуться на лёд. Но действительно ли это возможно в его случае? «Чемпионат» выяснил у экспертов.
Реально ли кататься на протезах?
Безусловно, можно, и миру известны примеры. В британском аналоге «Ледникового периода» со специальным протезом для фигурного катания выступала легкоатлетка-паралимпийка Стефани Райд, чуть раньше — бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс. Также вернулся на лёд американский хоккеист Крэйг Каннингем.
Но все они лишились только одной конечности, тогда как Костомарову пришлось ампутировать обе.
«Катание на коньках с ампутацией ног представляет значительные трудности. Если в протезе есть коленный сустав, это улучшает контроль над телом, и некоторые базовые движения на льду могут быть выполнены. Тем не менее балансирование становится сложнее, так как контроль над протезом ограничен. Человек с протезом не сможет выполнять сложные вращения и прыжки, а имеет возможность только скользить по льду. Когда контроль над голеностопным суставом отсутствует (в этом случае, при ампутации), это затрудняет балансирование на льду. Но, несмотря на все трудности, со временем и поддержкой близких на тренировках можно достичь базовых знаний и навыков катания на коньках с ампутированными ногами».
Вопрос также переносится из физической области в психологическую, ведь потеря конечностей — тяжёлое моральное испытание для любого человека. Тем более для фигуриста, который добился главных наград, выступая на льду.
«Для человека с ампутацией катание на коньках или занятия другим видом спорта – это скорее психологический барьер, нежели физиологический. К сожалению, разум не сможет преодолеть травму и сильную боль, если человек потерял веру и сильный темперамент. Здесь также важна слаженная работа с реабилитологом, психологом, неврологом и при необходимости с врачом-психиатром. Первые месяцы адаптации самые важные. Мозг ещё помнит феноменальные результаты в прошлом, а физически тело не готово. Это трудный момент, который следует преодолеть, но с учётом анамнеза (истории жизни Романа) ему не впервой преодолевать трудности на льду, однако это вызов, пожалуй, самый сложный вызов в жизни олимпийского чемпиона».
Сколько по времени проходит протезирование и привыкание к протезам?
Эксперты затрудняются в конкретных сроках — в том числе потому, что организм спортсмена считается более выносливым и привыкшим к нагрузкам: как к стандартным тренировочным, так и к экстремальным.
«Трудно называть конкретные даты. Помимо того, что сроки этапного протезирования определяет только врач, есть ещё одна особенность. Когда речь идёт о спортсменах, мы говорим не об обычных людях. Это люди, приучившие свой организм к тренировкам, знающие этапы тренировочного процесса и чувствующие свой организм. Их организм более активно сопротивляется болезни. Не менее важно, что у спортсменов сформирована привычка тренироваться для достижения результата. Многократные повторения, падения, снова повторения и стойкое принятие монотонной работы. Стандартные сроки спортсменам не подходят ещё и потому, что у них годами вырабатывались такие качества, как целеустремлённость, упорство, стойкость, формирование внутреннего стержня. Тем более у людей с таким характером, как у Романа».
Судя по имеющейся в открытом доступе информации, восстановление Костомарова проходит по плану, но на этом этапе протезирования рано делать далеко идущие точные выводы.
«Мы можем видеть, как Роман Костомаров приступил к этапу реабилитации, где используется велотренажёр, что благоприятно с точки зрения прогнозирования. Но здесь нужно быть очень осторожным в прогнозах, так как при этом этапе реабилитации нет осевой нагрузки и невозможно оценить, как приживаются протезы».
Сложно ли изготовить протез для фигурного катания?
Предстоит учесть множество мелочей — но, конечно, это возможно. Паралимпийка Стеф Райд рассказывала, что не сразу привыкла к необычному протезу с лезвием конька на месте стопы, хотя в её опыте было множество спортивных протезов для лёгкой атлетики: бега и прыжков в длину.
«Истории известны случаи, когда спортсмены после протезирования не только возвращались в спорт, но и добивались высоких результатов. Современные технологии протезирования позволяют изготавливать протезы для различных видов спорта, разрабатывать их индивидуально под каждый случай».
А вот протез экс-супруги Пола Маккартни Хизер Миллс во время выступлений на «Ледниковом периоде» был даже незаметен — настолько хорошо его научились маскировать.
«При выборе протеза для катания на коньках необходимо учитывать индивидуальные особенности, такие как размер ступни, вес, уровень активности и так далее. Кроме того, важно обратиться к специалистам, которые занимаются проектированием и изготовлением специальных протезов для фигурного катания. К фигурному катанию с протезными ногами необходимо подходить с осторожностью и постепенно увеличивать нагрузки».
Конечно, о какой-то конкретике по поводу возвращения на лёд на данный момент говорить рано, хотя творческий Илья Авербух наверняка уже подыскивает Костомарову место в своих шоу-проектах. Но пока просто стоит пожелать Роману здоровья и скорейшего восстановления — физического и психологического. А если всё пройдёт хорошо, тогда можно задуматься и о фигурном катании.
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