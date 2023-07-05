«Разум не преодолеет травму, если потерять веру». Сможет ли Костомаров вернуться на лёд?

В жизни олимпийского чемпиона Романа Костомарова — тяжелейший период: после пневмонии и последующих осложнений (некроза), лечащим врачам пришлось решиться на крайние меры. Фигурист потерял обе ноги ниже колена, также ампутация коснулась кистей рук.

Но Роман не унывает, с честью и оптимизмом проходя этапы протезирования. В соцсетях он показал, как тренируется на велотренажёре, затем — как выполняет различные упражнения для восстановления.

«Ох уж непросто это всё… Ни морально, ни физически… Мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», — написал Костомаров.

Коллеги Романа, Илья Авербух и Максим Траньков, высказали осторожную уверенность, что он даже сможет вернуться на лёд. Но действительно ли это возможно в его случае? «Чемпионат» выяснил у экспертов.

Реально ли кататься на протезах?

Безусловно, можно, и миру известны примеры. В британском аналоге «Ледникового периода» со специальным протезом для фигурного катания выступала легкоатлетка-паралимпийка Стефани Райд, чуть раньше — бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс. Также вернулся на лёд американский хоккеист Крэйг Каннингем.

Но все они лишились только одной конечности, тогда как Костомарову пришлось ампутировать обе.

Игорь Рудяков спортивный невролог «Катание на коньках с ампутацией ног представляет значительные трудности. Если в протезе есть коленный сустав, это улучшает контроль над телом, и некоторые базовые движения на льду могут быть выполнены. Тем не менее балансирование становится сложнее, так как контроль над протезом ограничен. Человек с протезом не сможет выполнять сложные вращения и прыжки, а имеет возможность только скользить по льду. Когда контроль над голеностопным суставом отсутствует (в этом случае, при ампутации), это затрудняет балансирование на льду. Но, несмотря на все трудности, со временем и поддержкой близких на тренировках можно достичь базовых знаний и навыков катания на коньках с ампутированными ногами».

Вопрос также переносится из физической области в психологическую, ведь потеря конечностей — тяжёлое моральное испытание для любого человека. Тем более для фигуриста, который добился главных наград, выступая на льду.

Игорь Рудяков спортивный невролог «Для человека с ампутацией катание на коньках или занятия другим видом спорта – это скорее психологический барьер, нежели физиологический. К сожалению, разум не сможет преодолеть травму и сильную боль, если человек потерял веру и сильный темперамент. Здесь также важна слаженная работа с реабилитологом, психологом, неврологом и при необходимости с врачом-психиатром. Первые месяцы адаптации самые важные. Мозг ещё помнит феноменальные результаты в прошлом, а физически тело не готово. Это трудный момент, который следует преодолеть, но с учётом анамнеза (истории жизни Романа) ему не впервой преодолевать трудности на льду, однако это вызов, пожалуй, самый сложный вызов в жизни олимпийского чемпиона».

Сколько по времени проходит протезирование и привыкание к протезам?

Эксперты затрудняются в конкретных сроках — в том числе потому, что организм спортсмена считается более выносливым и привыкшим к нагрузкам: как к стандартным тренировочным, так и к экстремальным.

Сергей Алексутов травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы) «Трудно называть конкретные даты. Помимо того, что сроки этапного протезирования определяет только врач, есть ещё одна особенность. Когда речь идёт о спортсменах, мы говорим не об обычных людях. Это люди, приучившие свой организм к тренировкам, знающие этапы тренировочного процесса и чувствующие свой организм. Их организм более активно сопротивляется болезни. Не менее важно, что у спортсменов сформирована привычка тренироваться для достижения результата. Многократные повторения, падения, снова повторения и стойкое принятие монотонной работы. Стандартные сроки спортсменам не подходят ещё и потому, что у них годами вырабатывались такие качества, как целеустремлённость, упорство, стойкость, формирование внутреннего стержня. Тем более у людей с таким характером, как у Романа».

Судя по имеющейся в открытом доступе информации, восстановление Костомарова проходит по плану, но на этом этапе протезирования рано делать далеко идущие точные выводы.

Игорь Рудяков спортивный невролог «Мы можем видеть, как Роман Костомаров приступил к этапу реабилитации, где используется велотренажёр, что благоприятно с точки зрения прогнозирования. Но здесь нужно быть очень осторожным в прогнозах, так как при этом этапе реабилитации нет осевой нагрузки и невозможно оценить, как приживаются протезы».

Сложно ли изготовить протез для фигурного катания?

Предстоит учесть множество мелочей — но, конечно, это возможно. Паралимпийка Стеф Райд рассказывала, что не сразу привыкла к необычному протезу с лезвием конька на месте стопы, хотя в её опыте было множество спортивных протезов для лёгкой атлетики: бега и прыжков в длину.

Сергей Алексутов травматолог-ортопед, подиатр (специалист по заболеваниям стопы) «Истории известны случаи, когда спортсмены после протезирования не только возвращались в спорт, но и добивались высоких результатов. Современные технологии протезирования позволяют изготавливать протезы для различных видов спорта, разрабатывать их индивидуально под каждый случай».

А вот протез экс-супруги Пола Маккартни Хизер Миллс во время выступлений на «Ледниковом периоде» был даже незаметен — настолько хорошо его научились маскировать.

Игорь Рудяков спортивный невролог «При выборе протеза для катания на коньках необходимо учитывать индивидуальные особенности, такие как размер ступни, вес, уровень активности и так далее. Кроме того, важно обратиться к специалистам, которые занимаются проектированием и изготовлением специальных протезов для фигурного катания. К фигурному катанию с протезными ногами необходимо подходить с осторожностью и постепенно увеличивать нагрузки».

Конечно, о какой-то конкретике по поводу возвращения на лёд на данный момент говорить рано, хотя творческий Илья Авербух наверняка уже подыскивает Костомарову место в своих шоу-проектах. Но пока просто стоит пожелать Роману здоровья и скорейшего восстановления — физического и психологического. А если всё пройдёт хорошо, тогда можно задуматься и о фигурном катании.