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Судья объяснил, почему фигуристов штрафуют за падение части костюма

Судья объяснил, почему фигуристов штрафуют за падение части костюма
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Бывший фигурист, выступавший в парном катании, судья всероссийской категории Владислав Мирзоев рассказал, по какой причине фигуристов штрафуют за падение части костюма на лёд. Судья отметил, что спортсмены обязаны следить за целостностью своего инвентаря.

«За падение части костюма или украшения штрафуют, потому что, прежде всего, это небезопасно и может привести к травме. Спортсмен должен следить за состоянием своего инвентаря, за исправностью своего костюма, поэтому, если что-то падает с костюма на лёд, он за это штрафуется. Здесь следует отметить, что штраф применяется единожды, независимо от того, один раз что-то упало с костюма или несколько раз за программу», — сказал Мирзоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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