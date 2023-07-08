«Единственный мой соперник — это я». Евгения Медведева — об идее названии фильма о ней

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему документальный фильм о ней назван «Медведева против Медведевой».
Премьера фильма проходит сегодня, 8 июля, в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.
«На самом деле, очень просто пришла идея назвать так фильм, потому что в какой-то день съёмок я сказала, что единственный мой соперник — это я. В тот период времени мне было важно сфокусироваться конкретно на себе, включить эгоизм и заниматься только собой. Большой спорт — равно много соперников, очень сильных, серьёзных соперников, которые изо дня в день также совершенствуются. В какой-то момент в периоды слабости меня это пугало, поэтому я приняла решение смотреть только на себя, мой единственный соперник — это Медведева. Я смотрю на себя в зеркало, и мне нужно становиться лучше. Для того чтобы радовать себя, вас, тренеров, семью на международной арене, мне нужно становиться лучше, чем я сейчас, поэтому «Медведева против Медведевой», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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