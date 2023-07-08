«Странно всё, что происходит». Евгения Медведева — о премьере документального фильма о ней

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как реагировала на то, что в течение четырёх лет о ней снимали документальный фильм.

Премьера фильма «Медведева против Медведевой» проходит сегодня, 8 июля, в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.

«Предложение о съёмках фильма поступило через некоторое время после событий на Олимпиаде 2018 года. Приступили к съёмкам, они проходили в разных странах, разных обстоятельствах, всё это снимала прекрасная команда «Красного квадрата», которая очень сильно старалась быть незаметной. Они подбирали такие ракурсы, кадры, старались не нарушать тонкую материю тренировочного процесса — неважно, снимались ли это мои тренировки, тренировки «Ледникового периода»… Я безумно благодарна за такой трепет и отношение ко мне. Не было такого, что: «Евгения, вы плачете? Вот сейчас мы вас снимем!». Мне было очень приятно, что они с пониманием относились к моим эмоциям, натянутому канату нервов в какой-то момент. Когда тяжело, ты можешь сказать: «Ребят, я сейчас вообще не могу». Крутая команда, которая сняла в итоге крутой материал без психологических потерь (улыбается).

Промежуточный вариант видела — кусочками. Полноценную картину — только со всеми сегодня. Для меня странно всё, что происходит. Понятное дело, что фильм снимался долго и с большими перерывами между съёмками — бывало по несколько лет. Но в общем и целом снимался больше четырёх лет: с 2018 года и до зимы 2022-го. Забавно наблюдать за собой, когда в одном произведении ты можешь видеть себя в разных возрастах, разных настроениях, с разными целями на жизнь. Для меня как человека, который не очень любит на саму себя смотреть, это странно. Мне, честно говоря, не то что некомфортно, но просто непонятно, в голове не укладывается, что ты смотришь фильм про саму себя. Это как так?

Сложно ли было пустить камеру в свою жизнь? Да. Это не то что даже от прессы отличается, это отличается даже от обычного разговора с людьми, потому что ты понимаешь, что говоришь какие-то вещи, которые, возможно, никогда осознанно на камеру не скажешь, но при этом это всё записывается, и всё равно, насколько бы ты ни хотел открыто говорить о каких-то своих переживаниях, понимаешь, что перед тобой камера. Ты говоришь, и тебе страшно, потому что это потом опубликуется, и кто как отреагирует — непонятно. Наверное, это чисто спортивное: как же репутация! А вот я тут сейчас скажу, что я действительно чувствовала! Что если скажу, что мне плохо? А что подумают люди? И это такое постоянное напряжение, лёгкое волнение, но ты его преодолеваешь. Это фильм про твои чувства. Где, как не здесь, говорить про себя?» — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.