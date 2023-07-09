Тарасова — об Азиатских играх: эти соревнования для того, чтобы мы смогли выступать на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в летних Азиатских играх 2023 года.

«Эти соревнования не для международной практики, а для того, чтобы мы смогли выступать на Олимпийских играх. Поэтому на все соревнования надо ездить, несмотря на какие‑либо условия. Не все наши спортсмены соглашались на такие условия, но сейчас нужно ездить на соревнования», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, в субботу стало известно, что 500 спортсменов из России и Беларуси получат допуск на Азиатские игры — 2023, которые пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября. Решение о допуске было принято, чтобы помочь российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция). При этом атлеты будут выступать в нейтральном статусе и не будут включены в общий медальный зачёт соревнований.