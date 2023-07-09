«Ангелы Плющенко» подтвердили переход Алёны Жилиной в парное катание

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко подтвердила переход юной фигуристки Алёны Жилиной в парное катание в собственном телеграм-канале.

«Тренируется, да. Пока немного подождём, не снимаем. Пусть ребята привыкают друг к другу, спокойно работают», – ответили в официальном телеграмм-канале академии «Ангелы Плющенко» на вопрос, правда ли, что Алёна Жилина перешла в парное катание.

Ещё в межсезонье начали ходить слухи о возможном переходе Алёны в парное катание, однако подтверждение получили только сейчас.

13-летняя Алёна Жилина перед сезоном-2020/2021 перешла в академию «Ангелы Плющенко» вместе со своей старшей сестрой 15-летней Вероникой из группы Этери Тутберидзе.