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Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру

Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, российский фигурист Михаил Коляда сообщил о решении приостановить спортивную карьеру. Об этом спортсмен рассказал на подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Эту информацию также подтвердил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Напомним, Михаил Коляда является серебряным призёром Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане в командном турнире, также он был победителем командного чемпионата мира 2021 года в составе сборной России. В одиночном катании Коляда завоёвывал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года, а также бронзу чемпионатов Европы в Остраве (2017) и Москве (2018).

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