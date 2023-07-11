Коляда — о выступлении на ОИ-2018: в своих бедах я виноват сам, всё дело в голове

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал о своём выступлении на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

«Я знаю, чего не хватило, просто не хочу говорить, но не хватило.

Прошло пять лет, я уже смотрю на это немножко по-другому.

Начнём с командника. Моё выступление, в принципе, не решало роли, мы бы всё равно стали серебряными призёрами. Откатай я идеально, мы бы всё равно стали серебряными призёрами. Всё. Это закрыли.

Что касается личных соревнований, то там можно было выступить на одно, максимум – на два места выше. Объективно. Я просто был не готов, и я это признаю. И психологически, и физически. Потому что это очень тяжело – катать за неделю четыре программы. Это не шоу-программы, где я выступил на «Русском вызове», – там одна программа, а тут четыре за неделю.

Я готовился. Не хватило. Когда я с этим не сталкивался, просто смотрел по телевизору, то думал: во люди дают, это же такой уровень, невозможно. А когда там оказался, понял, что это очень тяжело. Когда я там побывал, приехал оттуда, понял, что в своих бедах я виноват сам. Я сам себя так накрутил. Вот чем отличаются соревнования – Кубок Первого канала от Олимпийских игр? Ничем. Программа та же, лёд тот же, коньки те же, костюм такой же. Всё дело в голове», – сказал Коляда в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.