ФФККР опубликовала календарь российских турниров фигуристов на сезон-2023/2024

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Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала календарь национальных соревнований на сезон-2023/2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием основных стартов.

Контрольные прокаты сборной России — 16–17 сентября, Москва.

Первый этап Гран-при России — 13–16 октября, Уфа.

Второй этап Гран-при России — 20–23 октября, Омск.

Третий этап Гран-при России — 27–30 октября, Красноярск.

Четвертый этап Гран-при России — 10–13 ноября, Казань.

Пятый этап Гран-при России — 17–20 ноября, Самара.

Шестой этап Гран-при России — 24–27 ноября, Москва.

Чемпионат России по прыжкам — 1–4 декабря, Санкт-Петербург.

Чемпионат России – 2024 — 20–25 декабря, Челябинск.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 19–22 января, Москва.

Первенство России среди юниоров — 5–9 февраля, Саранск.

Спартакиада сильнейших спортсменов — 14–18 февраля, Магнитогорск.

Командный турнир «Кубок Первого канала» — 7–11 марта, Санкт-Петербург.