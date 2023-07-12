ФФККР опубликовала календарь российских турниров фигуристов на сезон-2023/2024

Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала календарь национальных соревнований на сезон-2023/2024.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием основных стартов.
Контрольные прокаты сборной России — 16–17 сентября, Москва.
Первый этап Гран-при России — 13–16 октября, Уфа.
Второй этап Гран-при России — 20–23 октября, Омск.
Третий этап Гран-при России — 27–30 октября, Красноярск.
Четвертый этап Гран-при России — 10–13 ноября, Казань.
Пятый этап Гран-при России — 17–20 ноября, Самара.
Шестой этап Гран-при России — 24–27 ноября, Москва.
Чемпионат России по прыжкам — 1–4 декабря, Санкт-Петербург.
Чемпионат России – 2024 — 20–25 декабря, Челябинск.
Турнир шоу-программ «Русский вызов» — 19–22 января, Москва.
Первенство России среди юниоров — 5–9 февраля, Саранск.
Спартакиада сильнейших спортсменов — 14–18 февраля, Магнитогорск.
Командный турнир «Кубок Первого канала» — 7–11 марта, Санкт-Петербург.
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