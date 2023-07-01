Трусова и Кондратюк зажгли на Дне Московского спорта! Саша каталась под собственную песню

Русская ракета продолжает покорять новые горизонты, а её возлюбленный поддерживает её и сам не забывает шокировать публику.

Фигуристы захватили День Московского спорта! Сотни болельщиков приехали в «Лужники», чтобы увидеть фехтовальный поединок Алины Загитовой, мастер-класс по настольному теннису Анны Щербаковой, но прежде были приятно удивлены ярким ледовым шоу, где собралась элита российского фигурного катания.

Триумф Загитовой и её вечной подруги-соперницы Евгении Медведевой, невероятное возвращение Дарьи Усачёвой и Майи Хромых, стремительная «Цыганочка» Аделии Петросян — перечислять можно бесконечно. Но главными героями представления стали Камила Валиева и Александра Трусова, а также Марк Кондратюк.

Олимпийская чемпионка Пекина в командном зачёте вновь поразила силой духа и рассказала свою непростую историю в новом умопомрачительном номере, а Русская ракета пошла ещё дальше и выдала феноменальный прокат под собственную же песню!

Трусова разорвала зал под собственный вокал

Чуть больше недели назад Александре Трусовой исполнилось 19 лет. В этот день Русская ракета подготовила своим поклонникам большой сюрприз — выпустила собственную песню! Трек «Два крыла» мгновенно стал популярным среди любителей фигурного катания, которые были очарованы голосом выдающейся спортсменки, а в дальнейшем, возможно, и певицы.

Казалось, в ближайшее время новых проектов от Саши можно не ждать, но неуёмная энергия фигуристки не знает границ. Ко Дню Московского спорта в «Лужниках» Трусова подготовилась основательно. Не только расширила свой арсенал спортивных достижений, разучив игру петанк и проведя мастер-класс по ней, но и подготовила оригинальный номер для ледового шоу.

Саша вышла на арену, чтобы откататься под собственный вокал, и… Это было чудесно! Утончённая, но волевая, фигуристка буквально парила надо льдом, словно у неё действительно выросли крылья. Эффектный ход с повязкой на глазах, которую Трусова сняла в процессе, добавил прокату драматизма, а пара безукоризненных прыжков и коронный кантилевер завершили её шикарный прокат.

Очевидно, спортсменка была полна решимости принести много радости болельщикам, а вдохновил её на этот подвиг её возлюбленный Марк Кондратюк. Олимпийский чемпион Пекина в команде оторвался под песню «Районы-кварталы» группы «Звери». В конце Марк не сдержался и на эмоциях прыгнул в толпу. Все были шокированы, но вполне довольны.

Валиева дебютировала с драматичным номером

Игривое настроение сменилось словами поддержки и слезами счастья, когда на лёд вышла Камила Валиева. Спортсменка нашла в себе силы вновь пообщаться со зрителями невербально и рассказать им свою непростую историю. В преддверии слушаний по допинговому делу Валиева решила поставить номер о том, как она переживает всю эту ситуацию.

То, что выступала Камила под песню Максима Фадеева «Танцы на стёклах», многое объясняет. Тем не менее в этот день эмоциональное состояние фигуристки было очень хорошим. Она прекрасно исполнила все элементы и вложила душу в своё катание. Хрупкая девушка в блестящем белом платье с крупной сеткой и длинными перчатками поразила поклонников, которые плакали и громко аплодировали ей.