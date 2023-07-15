Галлямов: сборы в Сочи прошли продуктивно. Раскатывали новые коньки, справились с планом

Олимпийский чемпион в команде, чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, рассказал о сборах в Сочи и сюрпризах, подготовленных для мастер-класса Тамары Москвиной и её воспитанников в ледовом дворце курорта «Игора».
«Сборы в Сочи прошли замечательно. Мы с Настей работали, учили новые поддержки, новые элементы, проделали очень большой объём работы и начали раскатываться на льду. Раскатывали новые коньки. Сборы прошли продуктивно. У нас был определённый план, что выполнить на этих сборах, и мы с ним справились.
Что касается сюрпризов, они определённо будут. У нас подготовлена очень интересная программа, сможете насладиться. Также мы с Настей вас порадуем, давно не выступали на таком празднике, можно сказать, потому что и соревнования, и другие выступления для нас — праздник», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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