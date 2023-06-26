Александр Галлямов встал в пару с Тамарой Москвиной в 82-й день рождения тренера

Олимпийский чемпион в команде, чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, поздравил с днём рождения своего наставника, заслуженного тренера СССР и России Тамару Москвину. Сегодня, 26 июня, Москвиной исполнилось 82 года.
На тренировке Галлямов вышел на лёд с партнёршей Москвиной. Вместе они исполнили элемент парного катания, в котором Александр до самого льда поклонился наставнику, а Тамара Николаевна, держась за его руку, проехала в ласточке.
«Сегодня день рождения у замечательной Тамары Николаевны! Очень рад, что выпал такой шанс тренироваться под руководством настоящего мэтра фигурного катания!» – подписал видео Галлямов.
Как фигуристка Москвина выступала в парном катании с Александром Гавриловым и Алексеем Мишиным. Была двукратной чемпионкой СССР в этом виде, призёром чемпионатов мира и Европы. Как одиночница Москвина – пятикратная чемпионка СССР.
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