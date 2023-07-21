Кихира: если лодыжка будет в порядке, смогу претендовать на пьедестал на чемпионате Японии

Японская фигуристка Рика Кихира рассказала о планах на новый сезон.
«Сейчас июль, так что я хочу без лишней спешки выйти на пик к чемпионату Японии в декабре. В первую очередь нужно привести тело в идеальное состояние. Думаю, что тогда точно смогу претендовать на подиум на турнире, если с моей лодыжкой всё будет в порядке. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в начале прошлого сезона. Тогда всё было довольно плачевно. У меня есть большое желание избавиться от болевых ощущений как можно скорее.
Что касается новой программы, я планирую оставить произвольную программу под саундтрек к фильму «Титаник» на следующий сезон. Короткая программа будет новой. Мы ещё не определились с музыкой, но думаю, что скоро всё будет решено», — приводит слова Кихиры Tokyo Sports.
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