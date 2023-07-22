Крылова: надеюсь, Кагановская и Ангелопол не будут меня сильно ревновать

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998, двукратная чемпионка мира в танцах на льду, тренер Анжелика Крылова рассказала, как получилось, что с сезона-2023/2024 под её руководством будет заниматься дуэт Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко.

«Просьба Николая Морозова была совершенно неожиданной. Коля позвонил 9 мая, в День Победы. Видимо, почувствовал, что я могу дать что-то его паре. Брала время на обдумывание, естественно. Попросила Колю прислать мне видео, потому что вообще не представляла себе, как сейчас выглядит Аннабель. После того как они с Игорем Ерёменко встали в пару, их в России никто не видел, не только я.

Ребята мне понравились. Предварительно я поговорила и со своими спортсменами тоже (Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом. — Прим. «Чемпионата»). Я должна была с ними пообщаться не только потому, что понимала, как они могут себя чувствовать, если в группе появятся другие сильные спортсмены. Мы очень близки друг с другом, и я, как тренер, очень дорожу этой близостью, когда в своём кругу можно обсудить любой вопрос и быть понятым.

Ребята меня выслушали и сказали, что наконец-то им найдётся с кем соперничать в тренировочном процессе. Я не знаю, как будет складываться эта работа, скажу честно. Но пара Морозов — Ерёменко, безусловно, интересная.

Как делить себя, работая с двумя парами? Это как раз не тяжело. Во-первых, эти два дуэта совершенно разные. Я им буду составлять разные планы, разные льды им делать, благо наши нынешние условия это позволяют. И очень надеюсь, что Валера и Василиса не будут меня сильно ревновать», — приводит слова Крыловой RT.