Врач российских фигуристов на ОИ-2022 Шветский подал иск о защите чести на Зеппельта

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде 2022 года в Пекине Филипп Шветский сообщил, что подал иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, Шветский был врачом в национальной команде России на Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай). Именно тогда стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Спустя несколько дней после обнародования информации о пробе вышел фильм, в котором Зеппельт намекал на связь Шветского с делом фигуристки, а также предположил, что врача и спортсменку связывают близкие отношения.

«Я решил подать иск на немецкого журналиста Хайо Зеппельта и телепрограмму западного немецкого телевидения в связи со сложившейся ситуацией после Олимпиады в Пекине. Во-первых, я думаю, что имею на это право. Во-вторых, хочу побороться с навязанным ими мнением о том, что я однозначный виновник попадания запрещённого вещества в организм спортсменки. Во-вторых, я думаю, что это позволит при прямом общении добиться истины и понимания в этом сложном вопросе. Может, это и не приведёт к положительному результату, но во всяком случае даст толчок к рациональному разбору этой ситуации.

Зеппельт преднамеренно интерпретировал факты с целью обмана общественного мнения, сделал акцент на мне как виновнике организации распространения допинга среди российских спортсменов. Как результат, своей лживой информацией он запутал следствие в отношении положительных допинг-проб и создал негативное общественное мнение в отношении меня», — приводит слова Шветского ТАСС.