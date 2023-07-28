Вайцеховская: исключать из подозреваемых в допинговом деле надо Валиеву, а не себя любимых

Российская спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об интервью врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шветского, который ранее заявил, что должен исключить себя из числа подозреваемых в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
«Очень странная, на мой взгляд, фраза врача олимпийской сборной по ФК Филиппа Шветского в интервью ТАСС:
«Что касается моей вины во всём этом деле, то я действительно виноват. И не уверен, что когда-либо себе прощу это. Мы не уберегли Камилу. И это факт вины нас всех. Ещё раз: я виноват перед ней. Но я обязан исключить себя из числа подозреваемых в этой истории…»
В моём понимании, если человек, ответственный за медицинское обеспечение, считает себя виноватым и озвучивает это, то, наверное, следовало признать свою вину несколько ранее, не спустя полтора года после того, как произошёл инцидент.
Если же человек, заявляя о вине, одновременно и в судебном порядке хочет «исключить себя из числа подозреваемых в этой истории», это фактически означает перекладывание вины на спортсменку. Типа — разбирайся-ка ты, Камила, самостоятельно со своими стаканами/тараканами…
Возможно, врач просто неудачно сформулировал то, что хотел сказать. Но воспринимается именно так.
Я уже не говорю о том, что исключать из числа подозреваемых в той истории первым делом следовало Камилу. А не себя любимых», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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