Рафаэль Арутюнян — о Малинине: он потенциальный призёр Милана

Американский тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением о перспективах фигуриста, выступающего в мужском одиночном фигурном катании, Ильи Малинина, а также рассказал о родителях спортсмена.
«До Олимпиады-2026 ещё три года, и он, конечно, потенциальный призёр Милана, давайте скажем аккуратно. Нужны хорошее планирование, команда профессионалов во всех областях – начиная от еды и заканчивая постановками.
Но я очень хочу, чтобы все бенефиты и славу получили его родители. Мне достаточно, у меня всё уже и так есть. А они это заслужили как никто. Я сидел на чемпионате мира в этом КиКе и так сожалел, что мамы Илюши, Тани Малининой, нет рядом. Это её место было по праву. Они столько в этого мальчика вложили, это дело их жизни, они столько этим занимаются. В общем, надеюсь, папа с мамой примут правильные решения, потому что я могу только советовать», – приводит слова Арутюняна Sports.ru.
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