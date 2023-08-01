Арутюнян — о Малинине: Илья уникальный, он точно знает, чего хочет

Американский тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением о фигуристе, выступающем в мужском одиночном фигурном катании, Илье Малинине.

«Сейчас я, скорее, просто помогаю некоторым фигуристам – Илье Малинину, например. Помогаю, на мой взгляд, очень мало, а ценит он это очень сильно. Я появляюсь рядом, только когда нужен, и делаю по факту совсем немного.

Я хочу отдавать столько, сколько просят. Вот насколько я нужен – настолько и включаться. Я очень давно в этом мире спорта и знаю, что такие ребята, как он, точно понимают, что им надо. Я редко ошибаюсь, потому что вижу человека. Илья уникальный. И я знаю, что он точно знает, чего он хочет.

Он как губка, впитывает мгновенно. Берёт с одного слова, а иногда вообще с одного взгляда. Он очень толковый парень. Да, он щедро одарён, но ещё и голова хорошая.

Скажу так: физика очень зависит от головы. Плюс у него очень высокий уровень мотивации. Он тот локомотив, который тащит себя вперёд», – приводит слова Арутюняна Sports.ru.