Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали вторыми в ритм-танце в первом выступлении за Грузию

Завершились выступления пар в ритм-танце на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Диана Дэвис и Глеб Смолкин впервые выступили за Грузию и заняли второе место. Первым стал американский дуэт Уна Браун/Гейдж Браун.
Танцы на льду. Ice Dance International. Ритм-танец
1. Уна Браун/Гейдж Браун (США) – 75,26.
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 74,35.
3. Ева Пэйт/Логан Бай (США) − 72,78.
4. Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов (США) − 68,11.
5. Элизабет Ткаченко/Алексей Киляков (Израиль) − 64,20.
6. Мария Носовицкая/Михаил Носовицкий (Израиль) – 62,66.
Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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