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Илья Авербух поставит короткую программу для Елизаветы Туктамышевой

Илья Авербух поставит короткую программу для Елизаветы Туктамышевой
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух сообщил, что начиная с 15 августа займётся постановкой новой короткой программы для Елизаветы Туктамышевой.

В сезоне-2022/2023 26-летняя Туктамышева стала бронзовым призёром чемпионата страны и заняла третье место в финале Гран-при России.

«Мы будем делать короткую программу, начнём 15 августа в Санкт Петербурге. Лиза будет больше месяца находиться в Сочи, в моей команде, выступать на шоу. Время поставить, наработать и доделать будет», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Туктамышева выступит в гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое пройдёт в Сочи с 22 августа по 30 сентября. В программе также примут участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Михаил Коляда и другие.

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