Бестемьянова: Самоделкину в России недостаточно ценили

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном переходе 16-летней фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

Ранее стало известно, что Самоделкина уже получила паспорт Казахстана, осталось только дождаться согласия Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), которое организация давать не спешит.

«Софья — очень талантливая девочка. Конечно, будет жалко, если она всё-таки решит выступать за сборную Казахстана. Понятно, что незаменимых нет, но, на мой взгляд, её в России недостаточно ценили. Давайте не забывать, что ещё в прошлом году Самоделкина заняла четвёртое место на чемпионате страны, но не попала в состав национальной команды. Сейчас же она абсолютно осознанно двигается туда, где в неё поверят.

Достаточно того, что фигуристка получит возможность соревноваться на международных турнирах. Как и все мы, девочка положила всю свою жизнь на плаху спорта, но, повторюсь, оказалась обделена вниманием. Другого выбора не осталось. В Казахстане же у Софьи не будет сильной конкуренции, и она наконец станет номером один», — приводит слова Бестемьяновой RT.