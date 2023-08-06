Москвина отреагировала на уход Бойковой и Козловского

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась об уходе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
«Дима с Сашей подошли, сказали: «Тамара Николаевна, у нас есть к вам разговор». Не помню, это было накануне или утром перед тренировкой. Ну и в остальном – всё, как Саша рассказала, мы поговорили. Я им ответила, что мы это ожидали давно. И что понятно, это ваше право, мы с Артуром Минчуком желаем вам добра.
Об отношениях и чувствах никто не докладывает. У нас нет рабов и рабовладения. Мы с ребятами семь лет успешно работали. Ус-пеш-но! Мы – это я имею в виду и Артура Минчука, и всех других специалистов, кто нам помогал.
Ясно, что у 20-летних спортсменов могут отличаться чувства от 80-летнего тренера. Но пока наше взаимодействие шло успешно и спортсмены им были удовлетворены, коллектив жил и развивался», – приводит слова Москвиной Sports.ru.
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