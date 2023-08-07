Ангелопол ответил тем, кто считает, что у него наступила «звёздная болезнь»

Российский фигурист Валерий Ангелопол заявил, что не страдает «звёздной болезнью».

«Надо отталкиваться от понимания, что такое «звёздная болезнь». Для одного — это когда кто-то не ответил, для другого — это когда тебя послали. Про меня пишут, что есть «звёздная болезнь». Если люди так правда считают, то они ещё не встречали тех, у кого она и правда имеется.

Я ко всем в первую очередь отношусь с уважением, будь то президент страны или прохожий. Считаю, что это уже не «звёздная болезнь». Всегда помогу, если смогу, постараюсь ответить. Я остался таким же искренним, добрым и открытым. В какой-то степени открытым больше «в себе», но если ко мне подойдут, я не скажу: «Отойдите от меня, я не буду с вами разговаривать, потому что я такой-то, а вы никто». Для меня как раз это «звёздная болезнь». Мы с Василисой таковой не болеем, хорошо коммуницируем с обществом», — сказал Ангелопол в интервью «Матч ТВ».