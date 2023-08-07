Дэвис и Смолкин: теперь мы точно никому не должны, возместили всё, что нам предъявили

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие за сборную Грузии, рассказали о денежной компенсации при смене сборной.
«Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор — тренироваться в другой стране. Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022-2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны», – приводит слова Смолкина «Спорт-экспресс».
На вопрос, могут ли фигуристы назвать сумму компенсации и порядок цифр, спортсмены ответили отрицательно: «Конечно, нет (улыбается). Возместили всё, что нам предъявили», – приводит слова Дэвис «Спорт-экспресс».
Напомним, Дэвис и Смолкин ранее приняли решение о смене спортивного гражданства с российского на грузинское. Соревнования в США стали дебютными для дуэта в составе грузинской сборной. Дэвис и Смолкин набрали по сумме двух выступлений 191,82 балла и заняли первое место.
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