Стефан Ламбьель и Гийом Сизерон поставили парный номер

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2006, двукратный чемпион мира (2005, 2006), швейцарский фигурист и тренер Стефан Ламбьель поставил совместный номер с олимпийским чемпионом французским фигуристом Гийомом Сизероном.
Программа поставлена под музыку «Symphony No.3, Op.36» польского композитора Хенрика Гурецкого в исполнении Лондонского камерного оркестра.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале On Ice Perspectives.
Напомним, ранее Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, заявил, что хотел бы поставить номер с парой фигуристов одного пола. Пападакис и Сизерон пропустили сезон-2022/2023. Фигуристы являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане и победителями Олимпиады-2022 в Пекине.
- 12 августа 2023
-
17:27
-
16:23
-
12:41
-
10:19
- 11 августа 2023
-
23:37
-
23:24
-
18:30
-
18:10
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:05
-
13:44
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:02
-
11:15
- 10 августа 2023
-
20:39
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:00
- 9 августа 2023
-
17:54
-
16:19
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 8 августа 2023
-
19:59
-
13:37
-
13:21