Стефан Ламбьель и Гийом Сизерон поставили парный номер

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2006, двукратный чемпион мира (2005, 2006), швейцарский фигурист и тренер Стефан Ламбьель поставил совместный номер с олимпийским чемпионом французским фигуристом Гийомом Сизероном.

Программа поставлена под музыку «Symphony No.3, Op.36» польского композитора Хенрика Гурецкого в исполнении Лондонского камерного оркестра.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале On Ice Perspectives.

Напомним, ранее Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, заявил, что хотел бы поставить номер с парой фигуристов одного пола. Пападакис и Сизерон пропустили сезон-2022/2023. Фигуристы являются многократными чемпионами мира и Европы, а также серебряными призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане и победителями Олимпиады-2022 в Пекине.