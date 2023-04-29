«Да! Я бы тоже этого хотел». Сизерон — о номере с Ламбьелем

Французский фигурист, выступающий в танцах на льду с Габриэлой Пападакис, олимпийский чемпион Гийом Сизерон прокомментировал инициативу партнёрши о подготовке совместного номера с американской фигуристкой Мэдисон Хаббелл, а также рассказал о собственных планах на постановку номера с парой фигуристов одного пола.

«Мы должны попробовать, и, я думаю, это интересно и публике, и фигуристам. Затем необходимо будет непредубеждённо подходить к корректировке правил. Но давайте не забывать, что мы катаемся прежде всего для удовольствия. Мы катаемся, потому что это вдохновляет нас. Каждый должен иметь возможность делать то, что он хочет. Всегда будут люди против этого, но многие фигуристы хотят такой свободы.

Стефан Ламбьель хотел бы покататься со мной? Да! Я бы тоже с удовольствием. Стефан — мой давний друг. У нас есть в планах покататься вместе, просто нужно найти время, что на данный момент непросто. Нам было очень весело вместе работать над произвольным танцем в 2018–2019 годах, который он поставил для нас с Габриэллой. Когда я был ребёнком, я мало смотрел фигурное катание по телевизору, но я действительно восхищался Стефаном», — приводит слова спортсмена издание FS-Gossips.