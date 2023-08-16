Соколовская — о Колесникове: у Коли проблемы, через которые мы проходили с Кондратюком

Тренер Светлана Соколовская, под руководством которой работают фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк, рассказала о проблемах одного из своих подопечных Николая Колесникова.
«Коля – трудяга, и я считаю, у этого парня большие перспективы. Единственная проблема – возрастные нюансы с коленями, которые не избежать. По рекомендации врачей он не участвовал в прокатах. К моему большому сожалению, у Коли сейчас те же проблемы, которые в своё время мы проходили с Марком Кондратюком. Поэтому мы не торопимся, всё делаем по согласованию с врачами. В прошлом сезоне в плане прыжкового контента мы показали то, что могли на тот момент. И сейчас не форсируем.
Вообще, как показывает мой личный тренерский опыт, мальчики, которые тренируются в нашей группе, начинают стабильно прыгать в 16-18 лет, плюс-минус. Так было с Сашей Самариным, Марком Кондратюком, Гришей Фёдоровым. Поэтому нужно просто время и терпение.
Мы не торопимся, тем более, нынешняя ситуация позволяет, и надо использовать это время, чтобы спокойно учиться и учиться. Мне не надо, чтобы на тренировках ребята упрыгивались, потому что мужское фигурное катание усложняется, нагрузки большие, а для мальчиков здоровые спины и колени – это важно. В принципе, это важно для всех», — приводит слова Соколовской пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.
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