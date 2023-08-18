Марк Кондратюк: весь путь на Олимпиаду был намного увлекательнее, чем его финал

Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, Марк Кондратюк рассказал, что для него значит золотая медаль Олимпийских игр 2022 года, которую спортсмен в составе сборной России завоевал в командных соревнованиях.

«Когда мы стояли на льду на олимпийском пьедестале, я поймал себя на мысли о том, что весь путь на Олимпиаду был намного увлекательнее, чем его финал. Приятен был этот финал, спору нет, ты стоишь, понимаешь, что это олимпийская арена, все на тебя смотрят. Но всё, что было до этого пройдено — намного интереснее. Это оказало на меня влияние и сформировало как человека намного больше, нежели те мгновения на верхней ступени пьедестала. Может быть, медаль — подтверждение того, что ты прошел этот путь успешно. Но интерес, мне кажется — в дороге, а не в конечной остановке.

Да, ожидание часто сильнее, чем сам момент. И по этой же причине люди, которые ставили перед собой какую-то суперцель и добились её, потом не знают, что делать. Они этой целью жили, а потом столкнулись с ситуацией, когда её больше нет. Многих детей спрашивают — вы хотите стать олимпийским чемпионом? И они отвечают — да. Помню, когда так спросили меня, я ответил «да», но только потому, что так все отвечали. На самом деле я не горел этой целью. Я получаю огромное удовольствие от катания, от выступлений, от шоу. Думаю, что фигурное катание — это моя жизнь и я не могу безо льда. Но никогда не ставил перед собой конкретную цель что-то выиграть.

Сейчас, после всех этих моментов, есть изменения. Идти по этой дороге, наслаждаться ей, получать удовольствие от процесса. Но, конечно, если будет такая возможность — покататься ещё на Олимпиаде в Милане», — приводит слова спортсмена издание «РИА Новости Спорт».