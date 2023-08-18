Дробязко ответила, примет ли участие в заседании по вопросу лишения её гражданства Литвы

Фигуристка Маргарита Дробязко прокомментировала информацию о приглашении на заседание комиссии по вопросу лишения её гражданства Литвы.

«Приму ли участие в заседании? Пока не знаю, ничего не знаю», — сказала Дробязко в интервью «Матч ТВ».

В июне председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите‑Нильсен в интервью местным СМИ заявила, что процедура аннулирования гражданства Дробязко уже фактически запущена. Причиной является участие фигуристки в шоу Татьяны Навки. Ранее офис литовского президента сообщил, что Дробязко выслано приглашение на заседание комиссии по вопросу лишения её гражданства.

Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР начала выступать за Литву. Фигуристка пять раз принимала участие в Олимпийских играх. В паре с Повиласом Ванагасом она выиграла бронзу чемпионата мира.