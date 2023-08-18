Алина Загитова рассказала о преследовании в 16-летнем возрасте

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова на шоу Павла Воли рассказала о преследовании в подростковом возрасте.
«Был даже немного криминальный случай, когда мне было лет 16. Какое-то время я жила недалеко от катка и ходила на тренировки пешком. И возле катка меня всё время ждал какой-то мужчина. И, пока я шла домой с тренировки, он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: «Я заберу тебя с собой!» – сказала Загитова.
21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.
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